Végre megszűnhet a káosz a budai rakparton? Védett bringasáv épül, a parkolóhelyeknek búcsút inthetünk

Mindennapos konfliktusoknak vethet véget egy új budapesti közlekedési fejlesztés: október 19-én indul a Szent Gellért rakpart átalakítása, amelynek köszönhetően végre különválhat a gyalogosok és a kerékpárosok útja. A Rudas Gyógyfürdővel szemközti, mintegy 260 méteres szakaszon november közepéig új, fizikai akadállyal védett, kétirányú kerékpárút készül. A gyalogosok visszakapják a járdát, az autós parkolóhelyek egy része pedig megszűnik – derül ki a Portfolio cikkéből.

A Gellért-hegy lábánál húzódó rakparton régóta feszült a helyzet: a gyalogosoknak és a bicikliseknek egy szűk, közös járdaszakaszon…