Újbuda fékez, Ferencváros száguld, átrendeződik Budapest újlakáspiaca

Nem kapott új erőre a budapesti új építésű lakáspiac októbetben, az átlagos hirdetési négyzetméterár 1,92 millió forint volt, gyakorlatilag ugyanannyi, mint szeptemberben, és mindössze 1,1 százalékkal magasabb a tavaly októberinél. Egy évvel ezelőtt még 19 százalékot meghaladó éves áremelkedést mértünk; azóta látványosan lelassult a piac.

Az árak megtorpanása mellett a kínálat is változott. Az Ingatlantájoló adatbázisában szereplő budapesti új építésű lakások kínálata kicsit szűkült szeptemberhez képest, míg az egy évvel ezelőttihez képest látványos a csökkenés. Ezzel párhuzamosan változott a kínált…