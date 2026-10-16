Kilenc éve zárva, százmilliárdos felújítás előtt áll Budapest ikonikus múzeuma – végre fordulat jöhet!
Évek óta üresen áll és folyamatosan romlik az Iparművészeti Múzeum legendás épülete, most azonban végre elindulhat a régóta várt rekonstrukció előkészítése. Hamarosan kormányhatározat születhet a beruházásról, amely akár 100 milliárd forintba is kerülhet, a kivitelezés pedig négy-öt évig tarthat. A legfontosabb kérdés, hogy milyen lesz az épület régóta vitatott új szárnya – írja a Portfolio.
Az Iparművészeti Múzeumot 2017-ben zárták be a felújítás miatt, a gyűjteményt pedig kiköltöztették az épületből. Bár a nemzetközi tervpályázatot megnyerő Vikár és Lukács Építész Stúdió…Tovább a teljes cikkre
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