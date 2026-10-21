Végre megfizethetőbb lehet a budapesti lakhatás? Több tízmilliárd forint juthat bérlakásokra
Évek óta egyre nehezebb megfizethető lakáshoz jutni Budapesten, most azonban komoly változás körvonalazódik: több tízmilliárd forint érkezhet bérlakások építésére és felújítására – írja a Pénzcentrum. Karácsony Gergely szerint az uniós források és az új állami programok is segíthetnek enyhíteni a lakhatási válságot, de a fővárosnak és a kerületeknek már rövid távon is lépniük kell.
Új lendületet kaphat a budapesti bérlakásfejlesztés, ha megvalósulnak azok a finanszírozási tervek, amelyekről Karácsony Gergely főpolgármester a 13. Lakásmenet alkalmából számolt be Facebook-oldalán. A tervek szerint…Tovább a teljes cikkre
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