Végre megfizethetőbb lehet a budapesti lakhatás? Több tízmilliárd forint juthat bérlakásokra

Évek óta egyre nehezebb megfizethető lakáshoz jutni Budapesten, most azonban komoly változás körvonalazódik: több tízmilliárd forint érkezhet bérlakások építésére és felújítására – írja a Pénzcentrum. Karácsony Gergely szerint az uniós források és az új állami programok is segíthetnek enyhíteni a lakhatási válságot, de a fővárosnak és a kerületeknek már rövid távon is lépniük kell.

Új lendületet kaphat a budapesti bérlakásfejlesztés, ha megvalósulnak azok a finanszírozási tervek, amelyekről Karácsony Gergely főpolgármester a 13. Lakásmenet alkalmából számolt be Facebook-oldalán. A tervek szerint…