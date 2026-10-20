Azt mondták, 41 felett már nem jár a 3%-os hitel. Judit mégis megtalálta a módját
Mit jelent a Wekerle Plusz 41 éves korhatára egy egyedülálló anyának, és mit tehet még, amíg az Otthon Start igényelhető? Miért fontos most? A tervek szerint 2027-től az Otthon Start helyét a csak 18-41 éveseknek járó Wekerle Plusz veszi át. Az Otthon Startnak ma nincs korhatára, de hogy meddig igényelhető, még nem tudni. Ha elmúltál […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.