A támogatott hitelek, a felújítási program és a bérlakásépítések egyaránt befolyásolhatják a következő évek lakáspiacát. A Balla Ingatlan elemzése szerint azonban a támogatott kereslet önmagában nem garantál sem több adásvételt, sem további általános lakásár-emelkedést. A kínálati korlátok, a már kialakult árszint és a háztartások fizetőképessége legalább ilyen fontos tényezők lesznek.

A 2026. október 19-én bejelentett Wekerle Plusz program új fejezetet nyithat a magyar lakáspolitikában. A konstrukció a lakásvásárlás támogatása mellett az energetikai korszerűsítést, a megfizethető bérlakások fejlesztését és a kollégiumi férőhelyek bővítését is célul tűzi ki.

A kérdés azonban nem pusztán az, hogy mennyi támogatás kerül a lakáspiacra. Sokkal fontosabb, hogy a pénzügyi ösztönzők miként találkoznak a tényleges lakáskínálattal, milyen állapotú és árú ingatlanokat keresnek a vevők, és hogyan reagálnak minderre az eladók, a fejlesztők, a bankok és a bérbeadók.

A Balla Ingatlan álláspontja szerint 2027-ben ezért nem egy egységesen emelkedő vagy csökkenő piacra, hanem az egyes szegmensek jelentős szétválására érdemes felkészülni.

A legfontosabb kérdés: lesz-e elegendő megfizethető új lakás?

Az új lakások piaca első pillantásra a Wekerle Plusz egyik nyertesének tűnhet. A bejelentésben szereplő, új lakásokra vonatkozó 3 százalékos, illetve használt lakásokra vonatkozó 5 százalékos hitelkamat a meghatározott jogosultsági feltételek teljesülése esetén jelentős különbséget teremthet a két ingatlantípus finanszírozása között.

A kedvezőbb hitel azonban önmagában nem épít lakást.

Az új lakóingatlanok fejlesztése többéves folyamat: a megfelelő telek megszerzésétől és a tervezéstől az engedélyezésen, a finanszírozás biztosításán és a kivitelezésen keresztül az átadásig jellemzően három-négy év is eltelhet. Emiatt a 2027-ben megjelenő többletkeresletre nem feltétlenül érkezik időben új kínálat.

Balla Ákos, a Balla Ingatlan vezérigazgatója szerint az új lakások piacán különösen fontos különbséget tenni a fejlesztések iránti érdeklődés és a ténylegesen megvásárolható, megfelelő árú lakások között.

A támogatás által ösztönzött kereslet ugyanis csak akkor eredményezhet érdemi tranzakciószám-növekedést, ha a célcsoport számára megfelelő lakások valóban rendelkezésre állnak. Ha a fejlesztők által kínált lakások túl drágák, vagy a kívánt településen, városrészben nem érhetők el, a vevők egy része kénytelen lesz más megoldást keresni.

A kínálati korlátokat az Otthon Start Program is jól szemlélteti. A Magyar Nemzeti Bank 2026. májusi lakáspiaci jelentése szerint a fővárosi újlakás-kínálatban a támogatott program feltételeinek megfelelő lakások aránya csökkent, miközben az új lakások négyzetméterára emelkedett. A jegybank ugyanakkor a teljes, még megvásárolható budapesti újlakás-kínálat bővülését is jelezte. Ez fontos különbség: az összes új lakás kínálata és a támogatott vevők számára megfizethető kínálat nem ugyanaz.

A Balla Ingatlan szakmai értékelése szerint 2027-ben az új lakások piacán ezért a kereslet élénkülése mellett is korlátozott maradhat a tényleges adásvételek száma. A kínálat érdemibb bővülése inkább 2028 körül válhat érzékelhetővé, amennyiben a most előkészített fejlesztések valóban elindulnak és megvalósulnak.

Ez összhangban áll azzal a várakozással is, amely az építőipar érdemibb fellendülését 2028 környékére teszi. A fejlesztési ciklusok miatt a lakáspolitikai ösztönzők és az új lakások tényleges átadásai között szükségszerű időbeli eltérés van.

Lakásárak: a támogatott kereslet nem jelent automatikusan drágulást

A magyar lakáspiacon az elmúlt időszakban jelentős áremelkedés történt. Az MNB 2026. májusi jelentése szerint 2025-ben országosan 23,5 százalékkal emelkedtek a lakásárak nominálisan, és 2025 negyedik negyedévében a jegybank becslése alapján a lakásárak 22,5 százalékkal haladták meg a gazdasági fundamentumok által indokolt szintet.

Ezek az adatok önmagukban nem bizonyítják, hogy a lakásáraknak csökkenniük kell, de arra figyelmeztetnek, hogy a további drágulás nem tekinthető magától értetődőnek.

Balla Ákos vezérigazgató szerint a lakáspiaci támogatások értékelésekor nem elegendő azt vizsgálni, hogy mennyivel olcsóbbá válik a hitel. Azt is figyelembe kell venni, hogy a kedvezményes finanszírozás mennyiben épült már be a vételárakba, és maradt-e további fizetőképesség a vevők oldalán.

Ha egy vásárló az olcsóbb hitel miatt magasabb vételárat tud vállalni, az eladó számára lehetőség nyílik az ár emelésére. Ilyenkor a támogatás egy része nem a vevőnél marad, hanem az ingatlan árában jelenik meg.

Ez különösen fontos az Otthon Start Program által erősen érintett használtlakás-piacon. Az MNB jelentése szerint a program indulása után a befektetési célú vásárlók óvatosabbá váltak, részben az alacsony bérbeadási hozamok és a növekvő túlértékeltség miatt. A jegybank adatai szerint 2026 első negyedévében az adásvételek száma éves összevetésben 18 százalékkal csökkent.

A piac tehát már a Wekerle Plusz bejelentése előtt is olyan folyamatokat mutatott, amelyek indokolttá teszik az óvatosabb árprognózisokat.

Mi történhet 2027-ben a használt lakások áraival?

A használt lakások piacán a Wekerle Plusz kettős hatást válthat ki.

Egyfelől az 5 százalékos támogatott hitel továbbra is kedvezőbb lehet a piaci finanszírozásnál, így a jogosult vevők egy részének továbbra is segítséget jelenthet. Másfelől az új lakásokhoz kapcsolódó kedvezőbb kamat egyes vásárlókat elterelhet a használt lakásoktól.

Az új és a használt lakások közötti különbséget a vevők nem pusztán a vételár alapján mérlegelik. Fontos a finanszírozás költsége, a lakás állapota, az elhelyezkedése, az energiafogyasztása és az is, hogy mennyit kell még költeni a megvásárlás után.

A használt lakások piacán ezért különösen nagy jelentősége lesz annak, hogy az eladók mennyire reálisan határozzák meg az áraikat.

A Balla Ingatlan értékelése szerint 2027-ben országos szinten a használtlakás-piac esetében inkább a stagnálás vagy a mérsékelt nominális árcsökkenés tekinthető óvatos kiindulópontnak, nem pedig az általános, minden ingatlant érintő drágulás.

Ez nem jelenti azt, hogy minden lakás olcsóbb lesz. A jó elhelyezkedésű, megfelelő állapotú, keresett lakások továbbra is ellenállóbbak lehetnek. A korábban jelentősen megdrágult, befektetési szempontból alacsony hozamot kínáló vagy túlárazott ingatlanoknál viszont nagyobb lehet az alku és a korrekció esélye.

A változás ráadásul nem feltétlenül azonnal a meghirdetett árakban jelenik meg. Előfordulhat, hogy az eladók hosszabb ideig ragaszkodnak a korábbi árszinthez, miközben a tényleges tranzakciók egyre nagyobb alkuval jönnek létre. Ezért a hirdetési árak helyett a tényleges eladási árak, az értékesítési idő és az alku mértéke adhat pontosabb képet a piac állapotáról.

Felújítási támogatás: a családi házak piacán lehet jelentős hatása

A Wekerle Plusz energetikai korszerűsítési eleme a használt ingatlanok piacán egy másik, jól elkülöníthető szegmenst érinthet: a felújítandó családi házakat.

A bejelentésben szereplő konstrukció akár 7,5 millió forintos támogatással, valamint legfeljebb 15 millió forintos, fix 3 százalékos hitellel segítheti az energetikai felújítást, a végleges feltételek teljesülése esetén.

Ez olyan ingatlanokat is vonzóbbá tehet, amelyek korábban a korszerűsítés magas költsége miatt nehezebben voltak értékesíthetők. Egy rosszabb energetikai állapotú ház megvásárlása ugyanis nemcsak a vételár kifizetését jelenti: a vevőnek számolnia kell a szigeteléssel, a nyílászárók cseréjével, a fűtési rendszer korszerűsítésével és az egyéb szükséges munkákkal is.

A támogatás csökkentheti a felújítás tényleges költségét, és ezzel bővítheti a potenciális vevők körét.

Ugyanakkor fontos gazdasági összefüggés, hogy a támogatás egy része az eladási árban is megjelenhet. Ha a vevők többet tudnak fizetni egy korszerűsítendő házért, az eladók ezt felismerhetik, és magasabb árat kérhetnek.

Hasonló folyamat játszódhat le a kivitelezési piacon is. Ha sok háztartás egyszerre szeretne felújítani, miközben a szakember- és kivitelezői kapacitás korlátozott, a munkadíjak és bizonyos építőanyagok árai is emelkedhetnek.

A támogatás így nem feltétlenül a vevőnél jelentkezik teljes egészében megtakarításként. Egy része az eladóhoz, más része a kivitelezőkhöz kerülhet.

A program várható hatása ezért elsősorban az energetikailag korszerűsíthető, megfelelő szerkezeti állapotú családi házaknál lehet jelentős. Nem minden rossz állapotú ingatlan válik automatikusan keresetté: a súlyos szerkezeti problémák, a kedvezőtlen elhelyezkedés vagy a gazdaságosan nem korszerűsíthető épület továbbra is korlátozhatja az értékesíthetőséget.

Hitelezés: növekedhet a szerepe, de átalakulhat a szerkezete

A Wekerle Plusz a lakáshitelezésben is jelentős változásokat hozhat.

A támogatott hitelek elterjedése már az Otthon Start Program idején látványosan átalakította a piacot. Az MNB 2026. májusi jelentése szerint a hitelből vásárolt lakások aránya 2026 első negyedévében 60 százalék fölé emelkedett, miközben a program előtti időszakban körülbelül 36 százalék volt.

A Wekerle Plusz újabb ösztönzőket adhat a hitelből történő vásárláshoz, ugyanakkor a különböző ingatlantípusokhoz kapcsolódó kamatkülönbségek miatt a hitelkereslet szerkezete is változhat.

A 3 százalékos és az 5 százalékos hitel közötti különbség hosszú futamidő mellett jelentős havi törlesztőrészlet-eltérést okozhat. Ez befolyásolhatja, hogy egy család mekkora lakást tud megvásárolni, új vagy használt ingatlant választ-e, illetve egyáltalán vállalja-e a vásárlást.

A támogatott hitelek volumene ugyanakkor nem azonos a teljes lakáspiaci kereslettel. Ha valaki jogosult ugyan a kedvezményes hitelre, de nem talál megfelelő lakást, vagy nem rendelkezik elegendő önerővel, a lehetőség nem feltétlenül eredményez tranzakciót.

A banki hitelezés alakulását ezért a támogatott konstrukciók mellett a jövedelmek, az önerő, a piaci kamatok és a lakásárak viszonya is meghatározza majd.

Bérleti díjak: rövid távon még nem várható érdemi csökkenés

A Wekerle Plusz bérlakás- és kollégiumfejlesztési eleme hosszabb távon a lakhatási költségek mérséklésének egyik eszköze lehet. A bejelentés szerint 2027-ben 30 milliárd forint uniós fejlesztési forrást fordítanának megfizethető bérlakásokra és kollégiumi férőhelyekre, a következő három évben pedig további 550 millió eurós forrást terveznek bevonni banki és piaci finanszírozással.

A bérleti díjakra gyakorolt hatás azonban attól függ, mikor, hol és milyen áron kerülnek átadásra ezek a lakások.

Rövid távon, 2027-ben a program önmagában várhatóan nem változtatja meg érdemben az országos bérleti díjszintet. Az új bérlakások megtervezése, engedélyezése és kivitelezése időigényes folyamat, így a 2027-ben rendelkezésre álló fejlesztési forrás nem jelent automatikusan ugyanabban az évben átadott lakásokat.

Ráadásul a bérleti piac földrajzilag erősen tagolt. Egy új, megfizethető bérlakásokat tartalmazó fejlesztés jelentősen javíthatja a helyi kínálatot, de nem feltétlenül befolyásolja a távolabbi városrészek vagy más települések bérleti díjait.

A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe alapján 2026 augusztusában a kínálati lakbérek éves növekedése országosan körülbelül 5 százalék volt. Ez lassuló növekedést jelentett, de nem általános bérletidíj-csökkenést.

A rövid távú kilátások ezért inkább a bérleti díjak emelkedési ütemének lassulását vagy egyes helyi piacokon a stagnálást teszik elképzelhetővé. Érdemi csökkenéshez a bérlakáskínálat tartós és megfelelő területi koncentrációjú bővülésére lenne szükség.

Hány új bérlakás kellene ahhoz, hogy 10 százalékkal csökkenjenek a bérleti díjak?

Ez az egyik legfontosabb kérdés, ugyanakkor a válasz nem vezethető le egyetlen hivatalos mutatóból. Nincs olyan általános gazdasági szabály, amely szerint meghatározott számú új bérlakás automatikusan 10 százalékos díjcsökkenést eredményez.

A hatás attól függ, mekkora a ténylegesen bérelhető lakásállomány, milyen gyorsan nő a kereslet, hol épülnek a lakások, milyen árszinten kínálják őket, és mennyi meglévő lakás kerül ki a bérleti piacról.

A nagyságrend érzékeltetésére azonban készíthető egy szemléltető forgatókönyv.

A KSH 2022-es népszámlálása mintegy 4,6 millió lakásból álló országos lakásállományt mért fel. Ez azonban nem azonos a tényleges bérleti piaccal: a lakások többsége saját használatú, a nem lakott állomány egy része pedig nem feltétlenül alkalmas vagy elérhető hosszú távú bérbeadásra.

Ha a cél az, hogy ne csupán egy-egy városrészben, hanem országosan is érzékelhetően csökkenjenek a bérleti díjak, akkor több tízezer, ténylegesen használatba vett és megfizethető áron kiadott lakásban kell gondolkodni.

A Balla Ingatlan szemléltető becslése szerint évi több tízezer új, nettó bérlakás-kapacitás tartós megjelenése lehet olyan nagyságrend, amely már országosan is érdemi piaci hatást fejthet ki. A 10 százalékos átlagos díjcsökkenés eléréséhez durva tervezési forgatókönyvként 30–50 ezer további, ténylegesen bérbe adott lakás felhalmozott többletével lehet számolni, de ez nem statisztikailag igazolt küszöbérték, és nem tekinthető hivatalos előrejelzésnek.

A becslésben a „nettó többlet” a lényeg: nem elegendő új lakásokat átadni, ha közben ugyanennyi vagy még több lakás kikerül a hosszú távú bérleti piacról. Ugyanígy a rövid távú turisztikai kiadásból visszatérő lakások is növelhetik a hosszú távú kínálatot anélkül, hogy új épület készülne.

Budapesten a helyi hatás már jóval kisebb lakásszám mellett is érzékelhető lehet, különösen akkor, ha a fejlesztések a bérleti kereslet szempontjából fontos kerületekben és közlekedési csomópontok közelében valósulnak meg. Az országos 10 százalékos csökkenéshez azonban a fővároson kívüli nagyvárosok és egyetemi központok piacán is szükség lenne megfelelő kínálatra.

Azt is figyelembe kell venni, hogy az új bérlakások nem mindegyike lesz közvetlen versenytársa a piaci bérlakásoknak. Ha a lakások kizárólag egy szűk jogosulti kör számára, speciális feltételekkel vagy a piaci szinttől lényegesen eltérő díj mellett érhetők el, a hatás a teljes bérleti piacra korlátozottabb lehet.

Hosszabb távon a bérlakásépítés lehet a program egyik legfontosabb eleme

A lakásvásárlást segítő hitelprogramok elsősorban azoknak kedveznek, akik képesek hitelt felvenni, rendelkeznek megfelelő önerővel, és hosszabb távon vállalni tudják a törlesztést.

A bérlakásfejlesztés más problémára adhat választ: azoknak is lakhatási lehetőséget biztosíthat, akik nem akarnak vagy nem tudnak saját ingatlant vásárolni.

Hosszabb távon a megfizethető bérlakások bővítése három fontos hatást válthat ki.

Az első a közvetlen kínálati hatás: több kiadó lakás közül választhatnak a bérlők, ami mérsékelheti a tulajdonosok árazási erejét.

A második a közvetett hatás: ha a fiatalok és a mobil munkavállalók számára könnyebbé válik a bérlakáshoz jutás, kevésbé kényszerülnek azonnali lakásvásárlásra. Ez csökkentheti a vásárlási kényszert, bár önmagában nem garantál alacsonyabb lakásárakat.

A harmadik a munkaerőpiaci hatás: a megfizethető bérlakások segíthetik, hogy a munkavállalók könnyebben költözzenek olyan településekre, ahol munkalehetőség van, de a lakhatás jelenleg túl drága.

A program sikerét ezért nem kizárólag a meghirdetett források összegével érdemes mérni. Fontosabb mutató lesz, hogy hány lakás készül el ténylegesen, ezek közül mennyi kerül hosszú távú bérbeadásba, milyen díjszinten érhetők el, és mennyivel növelik a már meglévő kínálatot.

Mit jelent mindez a magyar lakáspiac és az ingatlanközvetítés számára?

A 2027-es év várhatóan nem egyformán hat majd az összes ingatlantípusra.

Az új lakások piacán a kedvezőbb finanszírozás keresletet teremthet, de a tényleges forgalmat a megfelelő árú kínálat korlátozhatja. A használt lakásoknál a korábbi áremelkedés, a túlértékeltség és a támogatási feltételek változása miatt nagyobb lehet az árverseny és az alku. A felújítandó családi házaknál a korszerűsítési támogatás új vevőket hozhat, miközben a támogatás egy része az eladási árban és a kivitelezési költségekben jelenhet meg. A bérlakáspiac pedig rövid távon még csak korlátozottan, hosszabb távon viszont jelentősebben reagálhat a kínálat bővülésére.

A Balla Ingatlan szerint a következő időszakban ezért még nagyobb jelentősége lesz a piaci szegmensek pontos megkülönböztetésének. Az országos átlagár önmagában kevés információt ad arról, hogy egy adott lakás vagy családi ház mennyi idő alatt és milyen áron értékesíthető.

A vevők számára a finanszírozás, az energetikai állapot és a teljes bekerülési költség válik még fontosabbá. Az eladóknak pedig számolniuk kell azzal, hogy a korábbi évek áremelkedése nem minden ingatlantípusnál folytatódik automatikusan.

Összegzés: 2027-ben az átrendeződés fontosabb lehet, mint az általános drágulás

A Wekerle Plusz érdemben befolyásolhatja a lakáspiacot, de hatása nem ítélhető meg kizárólag a támogatási összegek alapján.

Az új lakásoknál a kereslet gyorsabban nőhet, mint a kínálat; a használt lakásoknál a korábbi áremelkedés és a támogatási feltételek változása stagnálást vagy korrekciót eredményezhet; a felújítási támogatás a családi házak piacán hozhat új keresletet; a bérlakásépítés pedig akkor válhat igazán jelentőssé, ha a tervek helyett ténylegesen átadott, megfizethető lakások jelennek meg.

A következő évek lakáspiacának egyik legfontosabb kérdése tehát nem az, hogy mennyi támogatás érkezik, hanem az, hogy ebből mennyi válik valódi, megfizethető lakáskínálattá.

A lakáspiac tartós egyensúlyát nem önmagában a kedvezményes hitel, hanem a megfelelő árú lakások, a fenntartható finanszírozás és a hosszú távon bővülő bérlakáskínálat teremtheti meg.

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