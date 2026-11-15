Vége lehet a kapcsolati alapú közbeszerzéseknek? Megszólaltak az építőipar nagyágyúi, de 2028-ig túl kell élni

A magyar építőipar meghatározó szereplői szerint a következő években tisztább verseny és új lehetőségek nyílhatnak a hazai vállalkozások előtt. A Portfolio Future of Construction 2026 konferenciáján ugyanakkor komoly figyelmeztetés is elhangzott: Koji László, az ÉVOSZ elnöke szerint az ágazat még nem jutott túl a mélyponton, és a cégeknek akár 2028-ig is ki kell tartaniuk.

Az építőiparban régóta kérdés, hogy a közbeszerzéseken valóban a szakmai teljesítmény és a versenyképes ajánlat dönt-e. A konferencia egyik panelbeszélgetésén a résztvevők egyetértettek abban, hogy változásra…