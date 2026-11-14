Bankmonitor 

Bő évek után szűk évek is jöhetnek: a részvényeken, az ingatlanon és az aranyon is

Az S&P 500 a 2022. októberi mélypont óta több mint megduplázódott, a magyar lakásárak pedig az uniós összevetésben is kiemelkedő ütemben drágultak, a befektetőknek ez a bőség időszaka volt. Most viszont rosszabbodnak a kilátások, emelkednek a kamatok, az ingatlanon pedig már alig fizethetők az árak, így három-négy gyengébb év bőven benne van a pakliban. A […]

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