Bő évek után szűk évek is jöhetnek: a részvényeken, az ingatlanon és az aranyon is
Az S&P 500 a 2022. októberi mélypont óta több mint megduplázódott, a magyar lakásárak pedig az uniós összevetésben is kiemelkedő ütemben drágultak, a befektetőknek ez a bőség időszaka volt. Most viszont rosszabbodnak a kilátások, emelkednek a kamatok, az ingatlanon pedig már alig fizethetők az árak, így három-négy gyengébb év bőven benne van a pakliban. A […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.