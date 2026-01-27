Újévi ingatlanpiaci körkép: merre tart Budapest lakáspiaca, és hol lesznek a sláger lokációk?
Az év eleje hagyományosan az iránykeresés időszaka az ingatlanpiacon, 2026 küszöbén pedig különösen izgalmas kérdés, merre mozdul Budapest lakáspiaca. A vevők ma már nem pusztán négyzetmétert vásárolnak, hanem élhetőséget, kiszámítható fenntartási költségeket és hosszú távú értékállóságot. Ennek megfelelően egyre élesebben rajzolódnak ki azok a városrészek és lakóprojektek, amelyek várhatóan az idei év slágerei lesznek.
Mit keresnek most a lakásvásárlók Budapesten?
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyértelmű trendforduló látszik. A jó közlekedés továbbra is alapelvárás, de önmagában már nem elég. Előtérbe…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.