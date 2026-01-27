Jön a sokk: hamarosan megtudhatod mennyit fizettél tavaly a bankszámládra
Januárban érkezik az éves számlaköltségedet összesítő díjkimutatás a bankodtól. Nemsokára megtudhatod mennyit fizettél a készpénzfelvételért, átutalásért 2025-ben. Sőt, lehet, hogy már meg is kaptad a levelet. Nem találod? a Bankmonitor szakértői összeszedték, hogy az egyes bankoknál hol lehet elérni ezt a dokumentumot. Jogszabályi kötelezettsége a bankoknak minden év januárjában díjkimutatást küldenie a számlaköltségeidről. Ez nem […]Tovább a teljes cikkre
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.