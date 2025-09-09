Újdonság az Otthon Startnál: sokan még nem is hallottak róla!
Berobbant az Otthon Start program, a kormány új fix 3%-os lakáshitele, amely akár 25 évre is kiszámítható biztonságot ad a saját otthont keresőknek. De az indulás után rögtön jött egy olyan újítás, amire kevesen számítottak – pedig sokaknak milliókat és rengeteg idegeskedést spórolhat meg.
Már 10% önerőtől elérhető a hitel, ráadásul halmozható más támogatásokkal: a CSOK+, a Falusi CSOK vagy a Babaváró mellé is felvehető. Ez azt jelenti, hogy az első lakásukat vásárló fiatalok akár 30–40%-kal alacsonyabb törlesztőrészletet fizethetnek, mint…Tovább a teljes cikkre
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.