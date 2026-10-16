Mennyi a törlesztőrészlete 3, 10 millió Ft személyi hitelnek?
Továbbra is hatalmas az érdeklődés a személyi kölcsönök iránt, augusztusban 137,7 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a magyarok a legnépszerűbb fedezetlen hitelre. A Bankmonitor szakértői most összeszedték hol igényelhető a legkedvezőbb feltételekkel a kérdéses hitel. 3 millió forintra van szükséged? Nagy a verseny a bankok között Nem lehet kis összegnek nevezni 3 millió forintot, de […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.