Mennyi a törlesztőrészlete 3, 10 millió Ft személyi hitelnek?

Továbbra is hatalmas az érdeklődés a személyi kölcsönök iránt, augusztusban 137,7 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a magyarok a legnépszerűbb fedezetlen hitelre. A Bankmonitor szakértői most összeszedték hol igényelhető a legkedvezőbb feltételekkel a kérdéses hitel. 3 millió forintra van szükséged? Nagy a verseny a bankok között Nem lehet kis összegnek nevezni 3 millió forintot, de […]