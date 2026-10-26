Újabb célcsoportokat érhetnek el a hirdetők: hat ingatlanpiaci portállal bővül az Atmedia portfóliója

Budapest, 2026. október 26. – Az ingatlanvásárlás, a költözés, a felújítás vagy éppen egy új iroda és raktár kiválasztása olyan döntési helyzeteket teremt, amelyek számos termék és szolgáltatás iránti igénnyel járhatnak együtt. Ezt a lehetőséget is kiaknázhatják az Atmedia Csoport hirdetőpartnerei, miután 2026. október 20-tól a vállalat értékesíti az Otthontérkép, az Ingatlantájoló, az Ingatlanhírek, az Ingatlanbazár, az Irodaház.info és a Raktár.info hirdetési felületeit.

A hat portál csatlakozása újabb tematikus közönségekkel bővíti a kereskedőház digitális kínálatát. Az ingatlanpiaci oldalak a lakossági…