Újabb célcsoportokat érhetnek el a hirdetők: hat ingatlanpiaci portállal bővül az Atmedia portfóliója
Budapest, 2026. október 26. – Az ingatlanvásárlás, a költözés, a felújítás vagy éppen egy új iroda és raktár kiválasztása olyan döntési helyzeteket teremt, amelyek számos termék és szolgáltatás iránti igénnyel járhatnak együtt. Ezt a lehetőséget is kiaknázhatják az Atmedia Csoport hirdetőpartnerei, miután 2026. október 20-tól a vállalat értékesíti az Otthontérkép, az Ingatlantájoló, az Ingatlanhírek, az Ingatlanbazár, az Irodaház.info és a Raktár.info hirdetési felületeit.
A hat portál csatlakozása újabb tematikus közönségekkel bővíti a kereskedőház digitális kínálatát. Az ingatlanpiaci oldalak a lakossági…Tovább a teljes cikkre
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