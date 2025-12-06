Új megoldás az Otthon Start hiteleseknek: így csökkenthető jelentősen a teljes hitelköltség az MBH Banknál
A lakásvásárlás nem csak a megfelelő ingatlanról és a kedvező hitel kiválasztásáról szól. Legalább ennyire fontos, hogy az otthonteremtők hosszú távon pénzügyi biztonságban érezzék magukat. Ezt támogatja az MBH Bank új lehetősége az Otthon Start hitelfelvevők számára: az Egyenlítő konstrukció, amely a megtakarítást közvetlenül összekapcsolja a hitellel, így kézzelfoghatóan mérsékli a kamatterheket. A tudatos pénzügyi tervezés ilyen formában már akár 1,94–2,31%-os THM-et is lehetővé tehet – ami jelenleg kiemelkedően kedvező a magyar piacon.
Hogyan működik az Egyenlítő konstrukció?
A rendszer…
