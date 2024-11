Új Lakást Venni? Rémálom az Árak Miatt! Nézze Meg, Miért Emelkedtek Rekord Magasra az Ingatlanárak 2024-ben!

Ha új, modern lakást szeretne vásárolni, most szembesülhet a brutális valósággal: az árak az egekbe szöktek! A legfrissebb 2024-es adatok alapján az új lakások országos átlagára 66,1 millió forintra nőtt, miközben a négyzetméterár meghaladja az 1,2 millió forintot. Budapest belső kerületeiben még ennél is meredekebb számokkal találkozhatunk – egyes helyeken a 3 millió forintot is meghaladják!