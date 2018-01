Új év, új trendek – Jöhetnek a magán kollégiumok!

A PwC 2018-as előrejelzése szerint idén a top befektetések területén változások várhatók. Míg a listát továbbra is a logisztikai létesítmények vezetik, szorosan felzárkózott mögé a raktározás, a magánkollégiumok és az idősek otthona létesítése is. Mai bejegyzésünkben a magánkollégiumok létjogosultságáról lesz szó és még egy tuti tippet is adunk befektetni vágyóknak!