Új állami beruházások, lakásépítési fordulat, AI az építkezéseken: fontos kormányzati bejelentések jöhetnek a szakma csúcstalálkozóján

Merre indulhat tovább a magyar építőipar, milyen állami beruházások várhatók, és mitől kaphat új lendületet a lakásépítés? November 12-én a Portfolio Future of Construction 2026 konferencián a kormányzat és az építőipar meghatározó szereplői osztják meg a legfrissebb terveket és várakozásokat. Vitézy Dávid miniszter, Szemerey Samu államtitkár és Ambrus György, a Várkapitányság vezérigazgatója is színpadra lép, miközben az ágazat jövőjét meghatározó technológiák és fenntarthatósági megoldások is terítékre kerülnek. A rendezvényre már elindult a jegyértékesítés, érdemes időben biztosítani a részvételt – derül…