420 millió forintból újulhatnak meg terézvárosi épületek: óvodák, iskolák és önkormányzati lakások is érintettek

Tucatnyi felújítás indulhat Terézvárosban, és a munkák nemcsak az óvodákat, iskolákat és bölcsődéket érintik. A beruházások között egy több mint 173 millió forintos lakásfelújítás, egy új átmeneti óvoda kialakítása és a Nyugati tér egyik növénykazettájának vízszigetelése is szerepel. A 12 projekt összértéke megközelíti a 420 millió forintot – olvashatjuk a Magyar Építők cikkében.

Terézváros önkormányzata összesen mintegy 420 millió forint értékben rendelt meg felújítási és karbantartási munkákat egy 2,2 milliárd forintos keretmegállapodás részeként. A 12 projekt kivitelezését három cég, az…