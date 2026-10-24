Így adhatsz túl gyorsabban az ingatlanodon: 3 lépés, amivel sokat javíthatsz az eladás esélyein
Miért talál gazdára egyesek lakása akár néhány hét alatt, miközben mások hónapokig, sőt akár évekig várnak a megfelelő vevőre? A sikeres értékesítésnek több összetevője van: számít a hirdetés minősége, a reálisan meghatározott ár, valamint az is, hogy hány lehetséges vásárlóhoz jut el az ajánlat. Mutatjuk azt a három fontos lépést, amellyel te is eredményesebbé teheted ingatlanod értékesítését!
1. lépés: Készíts figyelemfelkeltő, informatív hirdetést!
Az ingatlaneladás első fontos feladata egy olyan hirdetés összeállítása, amely már első pillantásra felkelti a potenciális vevők…
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
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