Így adhatsz túl gyorsabban az ingatlanodon: 3 lépés, amivel sokat javíthatsz az eladás esélyein

Miért talál gazdára egyesek lakása akár néhány hét alatt, miközben mások hónapokig, sőt akár évekig várnak a megfelelő vevőre? A sikeres értékesítésnek több összetevője van: számít a hirdetés minősége, a reálisan meghatározott ár, valamint az is, hogy hány lehetséges vásárlóhoz jut el az ajánlat. Mutatjuk azt a három fontos lépést, amellyel te is eredményesebbé teheted ingatlanod értékesítését!

1. lépés: Készíts figyelemfelkeltő, informatív hirdetést!

Az ingatlaneladás első fontos feladata egy olyan hirdetés összeállítása, amely már első pillantásra felkelti a potenciális vevők…