A magyarok felét már megkörnyékezték a kibercsalók: minden hatodik felnőtt pénzt is veszített
Minden második magyar találkozott már kibercsalási kísérlettel, és az, hogy a csalók végül sikerrel járnak-e, a közhiedelemmel ellentétben független a kiszemelt áldozat iskolázottságától vagy életkorától. A CIB Bank megbízásából készült reprezentatív kutatás* szerint az érintettek kétharmada felismerte és elhárította a próbálkozást. A kibercsalási kísérlet ma már nem kivételes esemény, hanem a mindennapok része. A CIB […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.