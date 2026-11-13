A magyarok felét már megkörnyékezték a kibercsalók: minden hatodik felnőtt pénzt is veszített

Minden második magyar találkozott már kibercsalási kísérlettel, és az, hogy a csalók végül sikerrel járnak-e, a közhiedelemmel ellentétben független a kiszemelt áldozat iskolázottságától vagy életkorától. A CIB Bank megbízásából készült reprezentatív kutatás* szerint az érintettek kétharmada felismerte és elhárította a próbálkozást. A kibercsalási kísérlet ma már nem kivételes esemény, hanem a mindennapok része. A CIB […]