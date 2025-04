Titkos kertek, eldugott oázisok: májusban feltárulnak Budapest legrejtettebb zöld csodái!

Hihetetlen, de igaz: közel 80 ház és kert nyitja meg kapuit csak egyetlen hétvégére – és te is beleshetsz!

Te is elhitted, hogy Budapest csak betonrengeteg és forgalmi dugó? Most megmutatjuk, mekkorát tévedtél! A Budapest100 idén soha nem látott méreteket ölt: május 24–25-én rekordmennyiségű épület és zöldfelület tárul fel a kíváncsi látogatók előtt. Lakóházak, munkahelyek, egyetemi kollégiumok, hospice ház, közösségi kertek – sőt, még panelházak előkertjei is szerepelnek a listán!

A jubileumi, 15. alkalommal megrendezett fesztivál idén a városi zöldfelületekre…