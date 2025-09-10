Száguldó árak, szűkülő kínálat – így áll most a budapesti új építésű piac
Az új építésű lakások piacán szeptemberben is folytatódott a hónapok óta tartó trend: egyre kevesebb az elérhető ingatlan, miközben az árak változatlan lendülettel száguldanak felfelé.
A kínálati oldalon látványos hullámzás figyelhető meg abban is, hogy mikor melyik kerületekben van a legtöbb új lakás. Míg a XIII. és a XI. kerületben jelentősen nőtt a kínált új lakások mennyisége, a korábban a kínálatban dominánsan jelenlévő Óbudán és Ferencvárosban most éppen jóval kevesebb a hirdetett új otthon.
Nincs megállás
A budapesti újépítésű lakások…
