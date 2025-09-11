Hihetetlen trükközés: 4 millióval drágábban adják a lakást, ha Otthon Starttal vennéd meg!
Alig pár napja indult el a 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel, máris gátlástalan húzásokkal találkoznak a vevők. A kötelezően megvásárolandó bútorok, tárolók és autóbeállók után most szintet lépett a kreatív lehúzás: a Pénzcentrum szúrta ki azt a zuglói lakáshirdetést, amelyben az eladó kerek-perec leszögezte, hogy aki Otthon Starttal vásárol, annak a lakás ára nem 88,8 millió, hanem 92,7 millió forint. Magyarul: közel 4 millióval többet kell fizetned ugyanazért a lakásért!
Az indoklás? Az eladó szerint a hosszabb ügyintézési idő. Csakhogy…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.