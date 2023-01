A Balaton környéki települések árai mostanra a fővárosi kerületekkel vetekszenek, a használt ingatlanokért is átlagosan 1,13 millió forintot kell fizetni négyzetméterenként. A Somogy megyéhez tartozó részek árai még ennél is magasabbak (átlagosan 1,2 millió/négyzetméter), az új építésű, energiatakarékos épületekről pedig már beszélni is csak félve merünk, itt a határ a csillagos ég. Ezért is találtuk…

The post Ritka lehetőség: siófoki, új építésű ingatlanok, mélyen a piaci átlagár alatt appeared first on Otthontérkép Magazin.