Fűtési szezon előtt mindenki a rezsit számolja. Pedig van egy számla, amit akár nullára is letekerhetsz

Októberben sok háztartás fejben újraszámolja a rezsit: mennyi lesz a gáz, mennyivel nő a havi kiadás, hol lehet spórolni a fűtésen. De van egy másik, sokkal csendesebb tétel, amit szinte senki nem néz meg ilyenkor: a bankszámla költsége. Pedig egy átlagos számlacsomag éves díja akár egy kisebb havi rezsiszámla ára is lehet, és míg a […]