Fűtési szezon előtt mindenki a rezsit számolja. Pedig van egy számla, amit akár nullára is letekerhetsz
Októberben sok háztartás fejben újraszámolja a rezsit: mennyi lesz a gáz, mennyivel nő a havi kiadás, hol lehet spórolni a fűtésen. De van egy másik, sokkal csendesebb tétel, amit szinte senki nem néz meg ilyenkor: a bankszámla költsége. Pedig egy átlagos számlacsomag éves díja akár egy kisebb havi rezsiszámla ára is lehet, és míg a […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.