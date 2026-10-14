Nem Brüsszel oldja meg a lakhatási válságot, de fontos változást indíthat el
Az Európai Unió új lakhatási terve jogi kapaszkodót adhat azoknak a városoknak, amelyek korlátoznák a rövid távú lakáskiadást, fellépnének az üresen álló ingatlanok ellen, vagy megfizethetőbbé tennék a lakhatást. A Portfolio-nak nyilatkozó szakértők szerint a javaslat önmagában nem oldja meg a magyar lakhatási válságot, de megkönnyítheti a célzott beavatkozásokat. A valódi változáshoz azonban hazai döntésekre, átláthatóbb bérleti piacra és hosszú távú lakhatási programokra is szükség lenne.
Az Európai Bizottság Affordable Housing Plan nevű terve többek között forrásokat mozgósítana, egyszerűsítené az…Tovább a teljes cikkre
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