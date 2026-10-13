„Majd lesz nyugdíjam” – de az átlagbért keresőre havi 112 ezer forinttal kevesebb vár, mint a mostani fizetése
Sokan úgy gondolják, hogy nyugdíjba vonulva nagyjából az utolsó fizetésüknek megfelelő összeget kapják majd az államtól. Ez tévedés: az átlagbért kereső ember induló nyugdíja a nettó fizetésének durván a 77%-a, egymillió forintos nettó kereset mellett pedig már csak 70%-a. Hogyan számítják ki az induló nyugdíjadat? Az életpályád nettó átlagkeresetéből és a szolgálati időd szerinti szorzóból. […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.