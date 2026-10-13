„Majd lesz nyugdíjam” – de az átlagbért keresőre havi 112 ezer forinttal kevesebb vár, mint a mostani fizetése

Sokan úgy gondolják, hogy nyugdíjba vonulva nagyjából az utolsó fizetésüknek megfelelő összeget kapják majd az államtól. Ez tévedés: az átlagbért kereső ember induló nyugdíja a nettó fizetésének durván a 77%-a, egymillió forintos nettó kereset mellett pedig már csak 70%-a. Hogyan számítják ki az induló nyugdíjadat? Az életpályád nettó átlagkeresetéből és a szolgálati időd szerinti szorzóból. […]