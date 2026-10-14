Évente milliók keresik fel, most Európa legjobbjának választották a Városligetet

Budapest egyik legismertebb parkja rangos nemzetközi elismerést kapott: a World Urban Parks (WUP) a Városligetnek ítélte oda a Large Urban Parks Award 2026-os európai díját. Az isztambuli díjátadón kihirdetett eredmény szerint a csaknem 100 hektáros zöldterület lett a kontinens legjobb nagyvárosi parkja. A szakmai szervezet a professzionális üzemeltetést, a zöldfelületek gondozását és a látogatói élmény színvonalát díjazta. A Városliget évente 8–9 millió embert fogad, ezzel pedig a nemzetközi parkok élvonalába került.

A Városliget Zrt. munkatársai az év minden napján azon…