Nagy átalakítás jöhet a magyar városokban: Vitézy Dávid szerint alapjaiban kell változtatni a rendszeren
Komoly változásokat helyezett kilátásba Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Országos Urbanisztikai Konferencián: a kormány a városfejlesztési és építési szabályok több elemét is felülvizsgálja, miközben újragondolnák azt is, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a közlekedési beruházások és a lakóterületek fejlesztései. Napirenden van az OTÉK, a „plázastop”, az építési szabályozás és a kompakt város elvének hazai alkalmazása is. Vitézy szerint az elmúlt évtizedek szuburbanizációja olyan infrastruktúrahiányt hozott létre, amelynek felszámolása ezermilliárdos nagyságrendű forrásokat igényelhet. A miniszter a 2028 utáni uniós források tervezéséről,…Tovább a teljes cikkre
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