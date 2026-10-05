Nagy átalakítás jöhet a magyar városokban: Vitézy Dávid szerint alapjaiban kell változtatni a rendszeren

Komoly változásokat helyezett kilátásba Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Országos Urbanisztikai Konferencián: a kormány a városfejlesztési és építési szabályok több elemét is felülvizsgálja, miközben újragondolnák azt is, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a közlekedési beruházások és a lakóterületek fejlesztései. Napirenden van az OTÉK, a „plázastop”, az építési szabályozás és a kompakt város elvének hazai alkalmazása is. Vitézy szerint az elmúlt évtizedek szuburbanizációja olyan infrastruktúrahiányt hozott létre, amelynek felszámolása ezermilliárdos nagyságrendű forrásokat igényelhet. A miniszter a 2028 utáni uniós források tervezéséről,…