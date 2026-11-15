Duna-parti nyugalom vagy modern városi kényelem? Ezek az új lakóparkok többféle életstílushoz kínálnak otthont
Aki új építésű lakást keres, ma már nemcsak az alaprajz és az ár alapján választhat: a környezet, a zöldfelületek, a korszerű műszaki megoldások és a lakóknak kínált szolgáltatások is egyre fontosabb szempontok. Vannak fejlesztések, amelyek a Duna közelségével és a nyugodtabb életvitellel csábítanak, mások prémium kényelmi funkciókkal vagy különleges, zöld környezettel igyekeznek kitűnni.
Dunakert Lakópark – Csendesebb otthon a Duna közelében
A váci Dunakert Lakópark azoknak lehet jó választás, akik Budapest közelében, de a fővárosi forgatagtól távolabb képzelik el mindennapjaikat….
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
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