Már az idei első félévben is látszottak a lakásépítési fellendülés jelei, de ehhez képest további jelentős lökést adhat a piacnak az Otthon Start berobbanása – derült ki az MBH Bank lakáspiaci témájú sajtóreggelijén. A hitelprogram indulása utáni első hetek tapasztalatai szerint az ügyfelek többségében használt ingatlanok vásárlásához veszik igénybe a forrást; az átlagos hitelösszeg pedig 33 millió forint körül alakul. A MBH Bank Ágazati Kitekintő című rendezvénysorozatának legújabb alkalmán a bank elemzői és üzleti területeinek vezetői adtak átfogó képet az ingatlanpiac pillanatnyi helyzetéről és az új hitelprogram első hónapjának eredményeiről.

Noha a magyarországi lakásépítések száma az elmúlt években alacsony szinten mozgott, 2025-ben több olyan intézkedés is indult, melyek igen jelentős hatást gyakorolhatnak a lakásállomány megújulására. Az összesen 300 milliárd forintos kerettel idén tavasszal elindított Lakhatási Tőkeprogram, majd a szeptember eleje óta felpörgő Otthon Start hitelprogram komoly növekedési impulzust adtak az ingatlanpiac kínálati oldalának.

Jelentős lakásépítési trendforduló zajlik

„A pandémia utáni években a lakásépítések száma nem tudott érdemi növekedést felmutatni, többnyire stagnálás vagy csökkenés jellemezte a piacot. Az idei első félévben ugyanakkor a kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések számában egy nagyon jelentős, 43 százalékos emelkedés mutatkozott, ami már ekkor előre vetítette a trendfordulót. Ehhez képest adhat még további jelentős lökést az Otthon Starthoz kapcsolódó, kínálatot serkentő kedvezmények bevezetése” – mondta Szabó Melinda, az MBH Bank ágazati elemzési vezetője.

A lakástranzakciók tekintetében az első félév 3 százalékos növekedést hozott – ez valószínűleg elsősorban az állampapír-befektetésekből kiáramló források lakáspiaci befektetésének köszönhető. „Az év második felében ez a tendencia várhatóan megváltozik, hiszen az Otthon Startot elsősorban a saját célra vásárlók tudják felhasználni. A hitelprogram által generált növekedési hatásnak köszönhetően idén legalább 10-20 ezerrel több tranzakció mehet végbe, mint tavaly” – hangsúlyozta Horti Flóra, az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője.

Új korszak a lakáshitelezésben

A lakáspiac áraival kapcsolatban dr. Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója kiemelte: bár Magyarországon az elmúlt 10 évben valóban jelentősen gyorsabb volt az árnövekedés, mint az EU, illetve a régió többi országában, a kiugró dinamikát az infláción kívül az is magyarázza, hogy a 2008-as pénzügyi válságot követően a magyar lakáspiac sokáig nem tért magához, és a nominális árak csak 2016-tól érték utol a válság előtti értékeket. Az Otthon Start azonban véleménye szerint teljesen új helyzetet teremt a piacon: „Egy friss elemzés szerint, ha számításba vesszük a munkalehetőségeket, a lakásár/jövedelem-arányt, az elérhető támogatásokat, a hitelezési feltételeket és az inflációt, napjainkban még a jelentős áremelkedés ellenére is könnyebb az első lakásvásárlóknak saját ingatlanhoz jutni, mint az elmúlt 15 évben bármikor.”

A hitelprogram a kölcsönök kibocsátási volumene szempontjából is teljesen új korszakot fémjelez. A lakáshitelek 2022-től az idei évig – az alapkamat pályáját követve – meglehetősen drágák voltak, ám a szeptembertől induló új, 3 százalékos hitelprogram megtöri az eddig jellemző trendet. „Az Otthon Startnak köszönhetően várhatóan jelentősen emelkedni fognak a kihelyezések, és így az eddigi, 2024-es csúcsot túlszárnyalva, minden bizonnyal új rekord is születhet” – mutatott rá dr. Nagy Gyula.

Újabb kedvezményekkel bővítette ajánlatát az MBH Bank

A szeptember elején megnyíló hitelprogram első hetei alapján a termék iránt folyamatos, intenzív érdeklődés tapasztalható az ügyfelek részéről az ország minden részéről. Az igénylők túlnyomó többsége használt lakás vásárlásához veszi igénybe a kölcsönt. Többen élnek a 10 százalékos önerő lehetőségével, és számottevő azok aránya is, akik egyéb hitellel kombinálva igénylik az Otthon Start hitelt.

„Mivel az MBH Banknak van a legkiterjedtebb fiókhálózata az országban, tudatosan készültünk rá, hogy az emelkedett érdeklődés mellett, országszerte képesek legyünk hatékonyan kiszolgálni az ügyfeleket, ezért szeptember hónapban majdnem 80 fiókunkban hosszabbított nyitvatartással vártuk az érdeklődőket. A minőségi kiszolgálás mellet az elbírálási folyamatban pedig arra törekszünk, hogy akár 5 munkanap alatt megtörténjen a döntés, és 10 munkanap alatt eljussunk a szerződéskötésig” – húzta alá Árva András otthonteremtési termék- és folyamatmenedzsment vezető. Majd hozzátette: „Az MBH Bank a hitelprogram indulását követően újabb kedvezményekkel bővítette kínálatát, így az Otthon Start Programhoz kapcsolódó kedvezmények összértéke akár a fél millió forintot is elérheti. Egyes ügyfélcsoportok pedig kamatkedvezményben is részesülnek az MBH Banknál.”

A közleményben szereplő fix 3%-os lakáshitel részét képező kamattámogatásokat Magyarország Kormánya nyújtja.

