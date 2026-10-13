Lassulhat a lakáspiac 2027-ben? Az Otthon Start jövője és az új lakásépítések is átírhatják a szabályokat

Az elmúlt évek látványos drágulása után egyre inkább a lassulás jelei mutatkoznak a magyar lakáspiacon. A vevők fizetőképessége elérte a határait, a használt lakások kínálatában egyre nehezebb jó állapotú ingatlant találni, az új beruházások körül pedig politikai és önkormányzati viták erősödnek. Közben az Otthon Start Program továbbra is meghatározó tényező, ám egy esetleges szigorítás újabb hullámot indíthatna el a piacon. Az Economx által megkérdezett szakértők szerint 2027-ben az árak alakulását a hitelfeltételek, a megfizethetőség és az új lakások megjelenése egyaránt…