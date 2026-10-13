Fordulat jöhet a lakáspiacon: Budapesten látványosan nőtt az eladó lakások kínálata
Érdekes átrendeződés látszik a magyar lakáspiacon 2026 őszén. Miközben Budapesten egy hónap alatt több mint 15 százalékkal nőtt az eladásra kínált lakások száma, a kiadó lakások állománya közel 8,5 százalékkal csökkent. Országosan jóval visszafogottabb a változás, ami arra utal, hogy Budapest és a vidék egyre eltérőbb pályán mozoghat.
Országosan még nincs kínálati robbanás
A 2026. október 1-jei hirdetési adatok alapján országosan az eladó lakások kínálata egy hónap alatt mintegy 2,6 százalékkal, az eladó házaké pedig körülbelül 0,8 százalékkal nőtt.
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