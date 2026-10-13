120 milliárdos mentőövet kap Budapest – Vitézy Dávid elárulta, mi a megállapodás ára
Megmenekülhet Budapest a közvetlen csődveszélytől: a kormány 120 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást ad a fővárosnak. A hatalmas összegből rendezhetik a felhalmozott tartozásokat, de a segítségnek feltételei is vannak. Budapestnek le kell mondania a szolidaritási hozzájárulás miatt indított perekről, miközben az útfelújítások és az agglomerációs közlekedés fejlesztése terén is új elvárásoknak kell megfelelnie. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a megállapodás kulcsfontosságú lehet Budapest működőképességének megőrzésében – írja a Portfolio.
A kormány 120 milliárd forintos rendkívüli támogatásról döntött,…Tovább a teljes cikkre
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