Lakhatási lehetőség vagy a zöldterületek pusztulása? Új szabályok gyorsíthatják fel a zártkertek átalakulását

Egyre könnyebbé válhat a zártkertek lakóterületté alakítása, miközben az Otthon Start program már külterületi lakóingatlanok vásárlásához is felhasználható. A változások azonban komoly kérdéseket vetnek fel: mi lesz a városok szélén megmaradt zöldterületekkel, a kiskertes gazdálkodással és a klímavédelmi szempontból is értékes növényzettel? Vasárus Gábor László és Lennert József, az ELTE KRTK Regionális Kutatások Intézetének kutatói szerint nem minden zártkertet kellene ugyanúgy kezelni: más megoldásra van szükség ott, ahol már szinte minden telek beépült, és másra ott, ahol még megőrizhető a…