Ingatlant adnál el? 3+1 hiba, amit semmiképp ne kövess el!

Sokan úgy gondolják, hogy egy ingatlan eladásához elég néhány fotó, egy rövid hirdetés és a megfelelő ár. A valóságban azonban több apróságon is múlhat, mennyi idő alatt találunk vevőt, és végül mennyiért sikerül értékesíteni a lakást vagy házat. Összegyűjtöttük a leggyakoribb hibákat, és azt is megmutatjuk, hogyan kerülheted el őket.

1. hiba: Sötét fotók és rendetlenség a képeken

A legtöbb érdeklődő először a hirdetés fotóit nézi meg, mégis sok ingatlanról csak néhány homályos, rosszul megvilágított kép készül. Az sem ritka,…