Ingatlant adnál el? 3+1 hiba, amit semmiképp ne kövess el!
Sokan úgy gondolják, hogy egy ingatlan eladásához elég néhány fotó, egy rövid hirdetés és a megfelelő ár. A valóságban azonban több apróságon is múlhat, mennyi idő alatt találunk vevőt, és végül mennyiért sikerül értékesíteni a lakást vagy házat. Összegyűjtöttük a leggyakoribb hibákat, és azt is megmutatjuk, hogyan kerülheted el őket.
1. hiba: Sötét fotók és rendetlenség a képeken
A legtöbb érdeklődő először a hirdetés fotóit nézi meg, mégis sok ingatlanról csak néhány homályos, rosszul megvilágított kép készül. Az sem ritka,…
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