Kőbányán még mindig jól pörögnek a panellakások

Idén a sok panellakást kínáló Kőbányán még némi áremelkedéssel szembesülhettek a vevők. A favorit a panel, ezek a lakások minimális alkuval kelnek el. Jó árazás és állapot esetén akár néhány nap alatt.

„A kereslet továbbra is erős a X. kerület ingatlanpiacán, és – ha kis mértékben is – de még mindig emelkednek az árak. Kőbányán még mindig a panel a favorit, és mivel a kínálat szerény ebből a típusból, a kismértékben túlárazott lakásokra is van érdeklődő.” – hívta fel a figyelmet a Balla Ingatlan.

A X. kerületben, ahol az érdeklődők nagy része a felkapottnak számító paneleket keresi, nem nagyon beszélhetünk alkuról: mindössze jelképes 100-200 ezer forintos árengedmények jellemzők, de ez függ a vevő és az eladó motiváltságától is. A felújított, jó állapotú, jól árazott panellakásoknál egy hónapos értékesítési időre számíthatnak a tulajdonosok, de sok esetben ez egy-két hétre vagy akár néhány napra is rövidülhet. Az értékesítési idő ugyanis két tényezőtől függ: az ártól és az állapottól.

Jó állapotú panel Kőbányán.

És hogy mit keresnek leginkább a vevők? Alapvetően az észszerűen tervezett, használható méretű szobákkal kialakított, egyszintes házakat, illetve a korszerű, rentábilisan fenntartható lakásokat. Ezek azok az ingatlanok, melyek akár hirdetési áron, alku nélkül is eladhatók. A X. kerületben ez gyakorlatilag a paneleket jelenti, melyek közül az egyszobásokat most 16-17 millió forintért, a kétszobásokat 19-21 millió forintért, míg a háromszobásokat 22-24 millió forintért el lehet adni – sorolta a hálózat szakértője.

Ez is megfizethető lakás Újhegyen.

A X. kerületben továbbra is leginkább Óhegy, valamint az Újhegyi és a Gyakorló utcai lakótelep kedvelt. Óhegy kertvárosias, és itt inkább kisebb, négyemeletes házak, valamint kertes házak épültek. Az Újhegyi lakótelep viszont kitűnő infrastruktúrával rendelkezik, míg a Gyakorló utcai lakótelep a metró közelsége miatt keresett. Az itt található ingatlanok ára a kerületi átlagoknál mintegy 10 százalékkal magasabb. Ami még jellemző a piacra, az az egyre gyengülő befektetői jelenlét, ugyanis elfogytak a számukra megfelelő ajánlatok. Szintén jelentős mértékben csökkent a korábbi évekhez képest a külföldi érdeklődés: a X. kerületben ugyan találkozni még néhány kínai vásárlóval, de ők sem befektetési céllal vásárolnak, hanem saját részre.

A hazai vevők viszont a magas lakásárak miatt egyre nagyobb arányban kényszerülnek hitelfelvételre. Az ingatlanközvetítő megfigyelése szerint a kedvező kamattámogatott hitelt ugyanakkor az is felveszi, aki egyébként rendelkezne a vásárláshoz elegendő összeggel, de inkább visszatart egy részt felújításra, alakításra, bútorozásra.