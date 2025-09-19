Kiadó üzlethelyiség és iroda azonnali költözéssel, Angyalföldön, a Kartács utcában
Budapest XIII. kerületében, Angyalföld szívében, a Kartács utcában kiadó egy 88 m²-es elegáns üzlethelyiség vagy iroda, amely azonnal költözhető. A lokáció és a kialakítás egyaránt ideális választás vállalkozások, irodák, bemutatótermek vagy szolgáltató egységek számára.
Kiváló lokáció – üzlet és iroda kiadó Angyalföldön
A kiadó iroda/üzlethelyiség Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő városrészében, Angyalföldön található. Könnyen megközelíthető autóval és tömegközlekedéssel egyaránt, így tökéletes választás ügyfélforgalomra épülő vállalkozások számára.
Csendes, mégis frekventált Kartács utca
Ügyfélbarát környezet
Jó tömegközlekedési kapcsolatok
Modern kialakítás, bemutatóteremre optimalizálva
A…
