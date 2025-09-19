Akkor is érdemes figyelni a kölcsönöket, ha nincs új hitelcélod
Lehet jobb ajánlat a korábban felvett meglévő kölcsönödnél. Annak lecserélésével, vagyis egy hitelkiváltással rengeteg pénzt spórolhatsz meg. Egy két éve jó kamat mellett felvett személyi kölcsön kiváltásával akár 5 százalékkal csökkentheted a teljes visszafizetendő összeget. Ez több százezer forint spórolást jelenthet. A legtöbbször akkor figyeled a hitelpiacot, akkor hasonlítod össze a banki ajánlatokat, amikor valamilyen […]Tovább a teljes cikkre
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.