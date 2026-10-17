Balatoni ingatlanboom: épülnek az új lakások, mégis fogynak a helyiek – Siófokon különösen látványos a fordulat
Rekordot döntött a balatoni lakásállomány, de a látványos építkezések mögött meglepő ellentmondás húzódik meg: miközben egyre több lakás és nyaraló készül a tó körül, a térség népessége már csökken. Siófokon és Keszthelyen is megfigyelhető a jelenség, miközben az új lakások négyzetméterára egyes fejlesztéseknél már a 2 millió forintot közelíti – olvashatjuk a Pénzcentrum cikkében. A Balaton Fejlesztési Tanács friss dokumentuma alapján a kérdés egyre élesebb: kiknek épül valójában ennyi új ingatlan?
Már több mint 140 ezer lakás és üdülő található…Tovább a teljes cikkre
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