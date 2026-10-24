Ha utolsó pillanatban igényelne Otthon Startot – így érdemes belevágni
Mire figyeljen, aki az utolsó pillanatban még a jelenlegi feltételekkel szeretne lakáshitelt felvenni? A Bankmonitor szakértői összegyűjtötték a legfontosabb lépéseket. Hétfőn bejelentette a kormány, hogy átalakul a támogatott lakáshitelezés: az Otthon Start Program megszűnik, és helyette elindul a Wekerle Plusz. A feltételek érdemben változnak. 2027-től használt lakás vásárlásakor 5% lesz a támogatott kamat a mostani […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.