Ha utolsó pillanatban igényelne Otthon Startot – így érdemes belevágni

Mire figyeljen, aki az utolsó pillanatban még a jelenlegi feltételekkel szeretne lakáshitelt felvenni? A Bankmonitor szakértői összegyűjtötték a legfontosabb lépéseket. Hétfőn bejelentette a kormány, hogy átalakul a támogatott lakáshitelezés: az Otthon Start Program megszűnik, és helyette elindul a Wekerle Plusz. A feltételek érdemben változnak. 2027-től használt lakás vásárlásakor 5% lesz a támogatott kamat a mostani […]