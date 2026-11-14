Megjelent az első Wekerle+ ajánlat kamatkedvezménnyel és extra jóváírással

Az MBH Banknál november 16-tól igényelhető a Wekerle Plusz támogatott hitel. A kölcsönt a jogszabályi kamatszintnél kedvezőbb feltételekkel érhetik el az érdeklődők. Sőt több százezer forint ajándékpénzt is kínál a pénzintézet a hitel mellé. A Bankmonitor szakértői összeszedték a részleteket. A Wekerle Plusz váltja fel az Otthon Start hitelt. Utóbbi támogatást már csak november 15-ig, […]