Időzített bomba a magyar nyugdíjasoknál: sokaknak rámehet a házuk, ha nem lépnek időben!
Miközben a fiatalok szeptembertől új eséllyel vághatnak bele az első otthon megszerzésébe az Otthon Start 3%-os program segítségével, addig az idős magyarok egyre nagyobb lakhatási csapdába sétálnak bele. A nyugdíjak sokszor már a rezsire sem elegendőek, a tartalékokat felemészti a korszerűtlen, túlságosan nagy házak fenntartása – és sokan észre sem veszik, hogy közben szinte elszegényednek a saját otthonukban.
Sok idős magyar túl nagy házban él – de nem luxusban, hanem kényszerben
Az Eurostat friss adatai döbbenetes képet festenek: a 65…
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.