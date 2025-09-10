Időzített bomba a magyar nyugdíjasoknál: sokaknak rámehet a házuk, ha nem lépnek időben!

Miközben a fiatalok szeptembertől új eséllyel vághatnak bele az első otthon megszerzésébe az Otthon Start 3%-os program segítségével, addig az idős magyarok egyre nagyobb lakhatási csapdába sétálnak bele. A nyugdíjak sokszor már a rezsire sem elegendőek, a tartalékokat felemészti a korszerűtlen, túlságosan nagy házak fenntartása – és sokan észre sem veszik, hogy közben szinte elszegényednek a saját otthonukban.

Sok idős magyar túl nagy házban él – de nem luxusban, hanem kényszerben

Az Eurostat friss adatai döbbenetes képet festenek: a 65…