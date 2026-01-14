Hó alatt a napelemek, megugró villanyszámlák: ez várhat most a magyar háztartásokra
Aki azt hitte, hogy a napelem télen is biztos menedék a magas rezsivel szemben, most kellemetlen meglepetést kaphat. A januári rendkívüli havazás ugyanis szinte lenullázta a háztartási és az ipari napelemek termelését, és olyan láncreakciót indított el az energiapiacon, amelynek a hatását a családi villanyszámlákon is érezni lehet – tájékoztatott a Pénzcentrum.
Hároméves mélypontra zuhant a lakossági napelemek termelése
A friss adatok szerint a magyarországi napelemes áramtermelés hároméves mélypontra esett vissza, de a legnagyobb pofont nem az ipari erőművek, hanem…
