Kínos kérdések, rejtett stresszfaktorok – így készülj fel jól az állásinterjúra

Az állásinterjú a legtöbb pályázó számára nemcsak lehetőség, hanem komoly stresszforrás is. A teljesítménykényszer, a kiszámíthatatlan kérdések, a kiélezett helyzetek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az interjú gyakran vizsgaszituációként jelenjen meg – különösen egy gyorsan változó, versengő munkaerőpiacon. A sikerhez nem elég a jó önéletrajz: tudatos felkészülés és stresszkezelés is szükséges.

Az interjú leggyakoribb stresszforrásai közé tartoznak a személyes természetű vagy váratlan kérdések. Tipikusan ilyen, amikor arra kérdeznek rá, miért hagytuk ott előző munkahelyünket. Egy tapasztalt HR-es sokat le tud szűrni…