Egy hirdetés, több megjelenés: most féláron hirdethetsz több ingatlanportálon is

Egy ingatlan eladásánál nemcsak az számít, milyen áron kínáljuk az otthonunkat, hanem az is, hány lehetséges vevőhöz jut el a hirdetés. Az Ingatlantájoló és az Otthontérkép hirdetői most kedvezményesen növelhetik online jelenlétüket: október végéig 50 százalék kedvezménnyel vehetik igénybe az Ingatlanbazár és az Ingatlannet hirdetési csomagjait is.

Egy lakás vagy családi ház értékesítésekor a jó fotók, a részletes leírás és a reális ár mellett a megfelelő elérés is fontos tényező. Ha a hirdetés csak kevés érdeklődőhöz jut el, nehezebb lehet…