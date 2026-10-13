Egy hirdetés, több megjelenés: most féláron hirdethetsz több ingatlanportálon is
Egy ingatlan eladásánál nemcsak az számít, milyen áron kínáljuk az otthonunkat, hanem az is, hány lehetséges vevőhöz jut el a hirdetés. Az Ingatlantájoló és az Otthontérkép hirdetői most kedvezményesen növelhetik online jelenlétüket: október végéig 50 százalék kedvezménnyel vehetik igénybe az Ingatlanbazár és az Ingatlannet hirdetési csomagjait is.
Egy lakás vagy családi ház értékesítésekor a jó fotók, a részletes leírás és a reális ár mellett a megfelelő elérés is fontos tényező. Ha a hirdetés csak kevés érdeklődőhöz jut el, nehezebb lehet…Tovább a teljes cikkre
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