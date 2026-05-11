Ezermilliárdos teher szakadhat az új kormány nyakába: a rezsicsökkentés sorsa a tét

Első ránézésre remek hírnek tűnik, hogy Magyarországon volt az egyik legalacsonyabb lakossági áram- és gázár az Európai Unióban 2025 második felében. Az Eurostat friss adatai alapján a magyar háztartások jóval kevesebbet fizettek az energiáért, mint a legtöbb európai fogyasztó. Csakhogy van egy óriási csavar – írja cikkében a Pénzcentrum.

A rezsicsökkentett ár nem azt jelenti, hogy az energia valóban ennyire olcsó lenne. Azt jelenti, hogy a számla egy részét nem közvetlenül a fogyasztó, hanem az állam fizeti ki. Végső soron…