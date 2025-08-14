Eladó penthouse lakás Budán – panorámás luxusotthon a XII. kerületben

Ha igazán különleges luxuslakást keresel Budán, ez az eladó penthouse lakás Hegyvidéken garantáltan lenyűgöz. A Diana Társasház tetőszintjén található ingatlan kivételes panorámával, hatalmas terasszal és exkluzív tetőkerttel várja új tulajdonosát.

Panorámás eladó penthouse lakás – egyedi élettér a budai hegyek felett

A XII. kerület egyik legszebb részén található penthouse lakás egyik legnagyobb különlegessége a 149 m²-es terasz és a hozzá tartozó 85 m²-es tetőkert. A budai hegyekre és a városra nyíló lenyűgöző kilátás egész évben élményt nyújt, a hatalmas kültéri…