Egész jó lakások és házak között válogathatunk Szentgotthárdon

Akár Sopron esetében, Szentgotthárdon is szinte úgy érezhetjük magunkat, mintha már Ausztriában lennénk. Ez a „nyugatiság” az ingatlankínálatban is megmutatkozik. Döbbenetes különbség mutatkozik már a lakásbelsők közt is a keleti országrésszel összevetve, de akár egy átlagos közép-magyarországi ajánlatot is alapul véve.