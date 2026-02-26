Dunai életérzés és modern otthon egyben: új lakópark épül Vácon, Otthon Start lehetőséggel

Vác északi részén, a Németh László utcában egy olyan új lakópark fejlesztése zajlik, amely egyszerre kínál természetközeli életformát és a városi infrastruktúra minden előnyét. A projekt különösen azok számára lehet vonzó választás, akik az agglomeráció nyugodtabb környezetében keresnek korszerű, hosszú távon is értékálló otthont, miközben fontos számukra Budapest gyors elérhetősége is.

A Dunakert Lakópark egyik kiemelkedő előnye, hogy egyes lakásai megfelelnek az Otthon Start program feltételeinek, így a kedvezményes hitelkonstrukcióval az első lakásukat vásárlók számára is elérhetővé válik a modern,…